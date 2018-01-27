بالفيديو.. أهالي تبوك يحتفلون بتساقط الثلج أعلى قمة جبل اللوز

محمود البلوي(صدى):

احتل جبل اللوز قائمة أكثر 25 عبارة بحث عنها مستخدمو الإنترنت عبر محرك البحث جوجل، تزامنًا مع تغير الأحوال الجوية شمال غرب المملكة وتساقط الثلوج على الجبل وتحوله إلى متنزه ثلجي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تعبر عن فرحتهم لتساقط الثلوج أعلى جبل اللوز وفي المنطقة المحيطة به، مؤديين رقصة ” الدحة ” الشهيرة وقاموا بالتزلج وإشعال النيران.

كانت المناطق المرتفعة غرب تبوك وخاصة جبال اللوز شهدت تساقط للثلوج، مع هطول أمطار على غرب تبوك وخاصة علقان والظهر والزيته وشريف معطية والمراكز القريبة من محافظة حقل.