لجنة التجارة الأمريكية تمنع قرارا لحكومة ترامب بفرض رسوم على شركة كندية

واشنطن(صدى):

رفضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية، أمس الجمعة، قرارا لحكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 300 % على طائرات بومباردييه الكندية الصنع، وهى مسألة تسببت بتوتر العلاقة بين اوتاوا وواشنطن.

وصوّتت اللجنة بالاجماع، بعدم تأثر الصناعة الأمريكية من قرار شرطة طيران امريكية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يجبر وزارة التجارة الأمريكية التي فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذي يهدف إلى حماية صانع الطائرات الأمريكي العملاق بوينج.