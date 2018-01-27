طرق الوقاية من المغص الكلوي

متابعات(صدى):

يحدث المغص الكلوي بسبب تراكم المعادن مثل الكالسيوم وحمض اليوريك معاً في البول ،وتكون بلورات تشبه الحجارة، ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمال أو كبيرة مثل كرة الجولف، وعندما تنمو هذه الحجارة بما فيه الكفاية، فإنها يمكن أن تصبح مؤلمة جدا.

و لتجنب الإصابة بالمغص الكلوي مستقبلا، يمكنك اتباع عدة نصائح بسيطة منها :

– شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا.

– منع المشروبات الغازية وخاصة تلك التي تحتوي على حمض الفوسفوريك.

– خفض الملح في النظام الغذائي الخاص بك.

– الحد من البروتين الحيواني من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض

– الحد من الأطعمة العالية في الأكسالات، مثل السبانخ، والمكسرات.