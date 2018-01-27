 الفرنسيون الأكثر إقبالا على عمليات تدبيس المعدة

باريس(صدى):

صُنفت فرنسا كأكثر دول العالم التي تجرى فيها عمليات تدبيس المعدة لمحاربة البدانة، الأمر الذي بدا مقلقًا للهيئة العليا للصحة الفرنسية.

وأجريت بفرنسا 450 ألف عملية في الفترة من 2006 حتى 2017 بزيادة عن العمليات التي تجرى في ألمانيا وبريطانيا، وقد استفاد 500 ألف فرنسي من هذه العملية منذ عشرات السنين.

وأدت هذه النتائج إلى قلق الهيئة العليا للصحة الفرنسية والأكاديمية الطبية مما جعلها تطلق منذ عدة شهور حملة لمعرفة الأوضاع الاجتماعية وأماكن عمل هذه الجراحات التي رغم نتائجها الإيجابية إلا أنها تستمر طويلا.

وتعتبر عملية تدبيس المعدة نوع من الجراحات التي يلجأ إليها الأشخاص الذين يعانوا من السمنة المفرطة ما يزيد وزنهم عن 100 كيلو جرام ، تهدف إلي إنقاص الوزن بسهولة.