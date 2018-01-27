مساعدات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار في مأرب

فهمي محمد(صدى):

أكدت المملكة تقديم مساعدات إنسانية جديدة،ب قيمة 1,5 مليار دولار لأبناء محافظة مأرب اليمنية.

كان التحالف قد أعلن في بيان، عن إقامة جسر جوي بين الرياض ومحافظة مأرب بوسط اليمن يتمثل فى رحلات يومية لطائرات النقل العسكري “سي130” التي ستنقل المساعدة الانسانية.

وجاء فى البيان ان التحالف سيقدم 1,5 مليار دولار من المساعدات الانسانية التى ستوزّع بواسطة وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية للاغاثة.

يذكر أن تلك المساعدات تأتي بعد أسبوع من إعلان المملكة إيداع ملياري دولار المصرف المركزي اليمني.