باريس وطوكيو تتعهدان بممارسة ضغوط مشتركة على بيونج يانج للتخلي عن برنامجها النووي

بيونج يانج(صدى):

تعهدت فرنسا واليابان اليوم بـ ” ممارسة أقصى الضغوط ” على كوريا الشمالية لحملها على التخلي عن برنامجها النووي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية ودفاع البلدين في طوكيو.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو في تصريح صحفي عقب المباحثات : ” إن كوريا الشمالية تشكل تهديدًا ليس فقط لآسيا بل أيضًا لأوروبا ” .

وبعد أن وصف تطوير بيونغ يانغ للسلاح النووي بأنه ” التهديد الأقرب والأخطر للعالم ” ، دعا الوزير إلى “تكثيف الضغوط التي نمارسها على هذا البلد إلى حدها الأقصى ” .