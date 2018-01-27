أمريكا تحقق مع فريق لـ ” فيس بوك ” حول التدخل الروسي في الانتخابات

واشنطن(صدى):

بدأ القضاء الأمريكي بالتحقيق مع فريق لموقع “فيس بوك”، في إطار التحقيقات الجارية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكر موقع “وايرد” الأمريكي أن المستشار الخاص للقضاء الأمريكي، روبرت مولر ومكتبه التقى بفريق عمل من فيسبوك المرتبط بالحملة الرئاسية لترامب خلال الانتخابات نهاية 2016.

وبين الموقع أن هذا اللقاء جرى ضمن التحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات التي جرت عام 2016 ودورها وهل تدخلت لصالح ترامب.

وظهر موقع فيسبوك ومنصات اجتماعية أخرى كجزء رئيسي من التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية حول دعم روسيا لترامب للوصول إلى الحكم.