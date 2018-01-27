6143 انتهاكا للحوثيين باليمن خلال النصف الثاني لـ2017

فهمي محمد(صدى):

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان “hritc”، عن رصده 6143 انتهاكا لحقوق الإنسان في محافظة تعز اليمنية، خلال النصف الثاني من العام المنصرم 2017م.

ووثق المركز وهو منظمة حقوقية إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، عبر فريقه الميداني مقتل 243 مدنيا بينهم 52 طفلا و30 امرأة، تسببت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل 132 مدني منهم، وقتل 46 منهم بغارات جوية للتحالف العربي ، فيما تسببت قوات حكومية وفصائل في المقاومة بمقتل 8 مدنيين، وقتل 29 مدنيا من قبل مجهولين.

كما وثق الفريق إصابة 238 مدنيا بينهم 74 طفلا و33 امرأة، تسببت المليشيا بإصابة 195 مدنيا منهم ، وأصيب 24 آخرين بغارات للتحالف العربي. فيما أصيب 19 مدنيا على يد مجهولين.