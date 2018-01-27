صخور آيلة للسقوط بقمة جبل غار حراء

نايف السالم(صدى):

قام أحد زوار غار حراء بجبل النور بمكة المكرمة، بتصوير صخورا آيلة للسقوط أعلى قمة الجبل، تهدد طريق المشاة المؤدي للغار، معربًا عن قلقه الشديد من تساقطها على المشاة خصوصاً وقت هطول الأمطار.

وأظهرت الصور تصدعات وتشققات في الصخور الواقعة في أعلى جبل النور بالقرب من طريق المشاة المؤدي لغار حراء في الاتجاه الشرقي.

وطالب الزائر بضرورة تدخل الجهات المعنية لتفقد طريق المشاة الجبلي للتأكد من سلامته على مرتاديه.