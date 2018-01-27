صخور آيلة للسقوط بقمة جبل غار حراء
قام أحد زوار غار حراء بجبل النور بمكة المكرمة، بتصوير صخورا آيلة للسقوط أعلى قمة الجبل، تهدد طريق المشاة المؤدي للغار، معربًا عن قلقه الشديد من تساقطها على المشاة خصوصاً وقت هطول الأمطار.
وأظهرت الصور تصدعات وتشققات في الصخور الواقعة في أعلى جبل النور بالقرب من طريق المشاة المؤدي لغار حراء في الاتجاه الشرقي.
وطالب الزائر بضرورة تدخل الجهات المعنية لتفقد طريق المشاة الجبلي للتأكد من سلامته على مرتاديه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26181 ] نشر منذ 5 ساعات
شفتها والله إنها خطيرة🤔
بدر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
الصور بجد خطير هذا هو دور الدفاع المدني و البلديات لعدم اصابه المارة بسو الله يستر على المسلمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23878 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26181 ] نشر منذ 4 ساعات
إي ماره الله يرحم والديك
هذا جبل مو شارع
بعدين الصخور الآيله للسقوط
في القمة فوق🤗