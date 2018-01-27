طرد ممرضتين بعد إلقائهما مريضا في الشارع
ألقت ممرضتان بأحد مستشفيات مدينة سوتشي في روسيا، مريضا في الشارع، بدلا من علاجه.
وسجلت كاميرات المراقبة، الممرضات وهن يقمن بإلقاء رجل مريض في قسم الطوارئ يجلس على كرسي متحرك، به في الشارع بوضوح النهار بلا رحمة رافضات علاجه.
وأثار الفيديو غضب المسؤولين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر فعلة الممرضات الشنعاء تجاه المريض المسكين، وتم طردهما من المشفى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26181 ] نشر منذ 4 ساعات
مفروض ماتطردونهن
أرموهن من فوق سطح المستشفى😡
العدناني[ عدد التعليقات: 1885 ] نشر منذ 1 ساعة
ذكرني مرة حصل حادث لواحد سعودي وعاه راكب اجنبي راسه انفقش ونزل الدم فاسعفه مستشفى عام في الطوارئ رفضوا يعطوه حتى لصقة بحجة انه ماهو مواطن