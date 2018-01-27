طرد ممرضتين بعد إلقائهما مريضا في الشارع

موسكو(صدى):

ألقت ممرضتان بأحد مستشفيات مدينة سوتشي في روسيا، مريضا في الشارع، بدلا من علاجه.

وسجلت كاميرات المراقبة، الممرضات وهن يقمن بإلقاء رجل مريض في قسم الطوارئ يجلس على كرسي متحرك، به في الشارع بوضوح النهار بلا رحمة رافضات علاجه.

وأثار الفيديو غضب المسؤولين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر فعلة الممرضات الشنعاء تجاه المريض المسكين، وتم طردهما من المشفى.