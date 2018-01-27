إنشاء مركز إعلامي بالجوف لإبراز جهود الدولة

نايف السالم(صدى):

أعلن نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عن إنشاء مركز إعلامي بالمنطقة برئاسته، لحاجة المنطقة إلى إعلام محترف يبرز جهود الدولة في كل ما يخدم المواطن.

ويهدف إنشاء المركز إلى تعزيز الجهود التعريفية بالمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة، وما تتمتع به الجوف من هوية زراعية وصناعية وتراثية وسياحية،إضافة إلى إظهار مزايا ومقومات المنطقة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

ويُعين مدير جامعة الجوف نائباً للمركز، و28 عضواً من مديري الإدارات ورجال الأعمال والمهتمين بالجانب الإعلامي، بهدف تطوير قطاع الإعلام بالمنطقة.

كان نائب أمير منطقة الجوف قد طالب في وقت سابق خلال اجتماع مع إعلاميي المنطقة بضرورة التكاتف والعمل على إظهار المنطقة، مرحباً بالنقد البناء.