” البيض ” و ” العسل ” لعلاج هيشان الشعر

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثيرات من مشكلة هيشان الشعر وتقصفه، وتبحثن عن أي طريقة لحل هذه المشكلة سواء بالشامبوهات أو الوصفات.

وقدم استشاري تجميل وصفة طبيعية لعلاج مشكلة الهيشان والتقصف، باستخدام البيض والعسل.

كل ما تحتاجين إليه صفار بيضة، ومعلقة صغيرة عسل نحل، ثم تخلطيهم جيدًا ، ثم يوضع على الشعر، وبعد مدة ساعتان، تقومي بغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

وأوضح خبير التجميل أن العسل يعتبر مرطب طبيعي يساعد على ترطيب الشعر وعلاج الجفاف وهيشان الشعر، وصفار البيض غني بالبروتين والاحماض الامينية التي تمنع تقصف الشعر ، وتساعد على زيادة كثافته ولمعانه.