هجمات الدرونز.. سلاح واشنطن لمواجهة متطرفي الصومال

نايف السالم(صدى):

أكد أمصوم مسؤول بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن غارات الطائرات الأمريكية بدون طيار “بصدد اجتثاث” المسلحين المتطرفين.

وكثفت واشنطن عملياتها في الصومال في الأسابيع الأخيرة وسرعت نسق هجمات هذه الطائرات على متطرفي حركة الشباب وتنظيم داعش.

وأكد فرنسيسكو ماديرا الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال على هامش قمة للتكتل في أديس أبابا ” أن هجمات الطائرات بدون طيار خصوصا هي بصدد اجتثاث الشباب الذين تكبدوا خسائر فادحة. إنه لأمر جيد أن ينتهي الإرهاب ” .

وتمكن عناصر من القوات الخاصة الأميركية وجنود من الجيش الصومالي في الأشهر الأخيرة من قتل عشرات المتطرفين في غارات جوية ومعارك على الأرض.