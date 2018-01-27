قوات الشرعية في طريقها للسيطرة على الحديدة وتعز

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر عسكرية ميدانية أمس الجمعة، بأن قوات الشرعية قتلت العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأسرت عددا كبيرا منهم، بينما تقدمت إلى وسط مدينة حيس في الحديدة وسيطرت على مزيد من المناطق في تعز.

وقالت المصادر إن أكثر من 20 عنصرا في الميليشيات الموالية لإيران قتلوا، بينما تم تدمير مركبات عسكرية في غارات استهدفت تعزيزات شمال مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن مواقع الميليشيات داخل المدينة باتت في مرمى نيران قوات الشرعية.

واندلعت معارك عنيفة بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي في محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز.