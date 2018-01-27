المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي

دمشق(صدى):

أبدت هيئة التفاوض السورية المعارضة فجر اليوم السبت، مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من موسكو أبرز حلفاء دمشق.

وأوردت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية تعلن عن مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في 29 و30 من الشهر الحالي ” .

كما كتب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات هيئة التفاوض السورية، أحمد رمضان على حسابه على موقع تويتر “هيئة التفاوض السورية تقرر عدم المشاركة في سوتشي بعد مفاوضات ماراثونية مع الأمم المتحدة وممثلي الدول المعنية بملف سورية”، وأضاف ” روسيا فشلت في تسويق المؤتمر ” .