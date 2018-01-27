وفاة المطرب نهاد طربيه إثر أزمة قلبية

نايف السالم(صدى):

توفي المطرب اللبناني نهاد طربيه، الجمعة، في باريس إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 67 عاما.

كان طربيه وصل باريس ،أمس الجمعة، قادما من لبنان ،لكنه تعرض في المطار لارتفاع في الضغط، وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث توفي هناك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

يذكر أن طربيه بدأ مسيرته الفنية في الأحياء الشعبية الجبلية قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية وتذاع له أغنيات في سبعينيات القرن الماضي، ومن أشهر أغنياته أغنية ” بدنا نتجوز عالعيد ” التي حققت انتشارا واسعا في الدول العربية.