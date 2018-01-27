فوائد لا تعرفها عن ” الحلبة “

نورة الشهري(صدى):

أثبتت دراسات الفوائد العديدة والمذهلة لتناول مشروب الحلبة و مضغ بذورها ،وكثيرًا ما ينصح الأطباء بالحرص على تناولها لما لها من فوائد تعزز صحة الجسم.

وتعتبر بذور الحلبة مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية، كما انها مصدر غنى بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، ومصدر لمجموعة من المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك والمنجنيز والمغنيسيوم.

وأوضح الأطباء أن الحلبة تساعد في ضبط سكر الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، كما تعمل على علاج الإلتهابات الموضعية والحروق والقروح.

وللحلبة دور فعال في محاربة التشنج، وتنشيط الرحم وتقوية الجهاز الهضمي، وتسهيل الولادة المتعسرة.

كما تعالج تشقق الجلد وتعمل على تحسين لون البشرة، ولها دور فعال في علاج الروماتيزم والبرد وآلام العضلات.

بذور الحلبة مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية،كما انها مصدر غنى بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، إضافة إلى محتواها العالى من السكريات المتعددة الغير النشوية، بجانب كوها مصدر لمجموعة من المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك والمنجنيز والمغنيسيوم.