الأربعاء.. ” الشبيلي ” في ندوة بالنادي الأدبي بالرياض

نواف السالم(صدى):

أعلن النادي الأدبي بالرياض ، عن استضافة المؤرخ والإعلامي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي،الأربعاء المقبل، في الندوة الرابعة ضمن برنامج ” تجربتي للشباب ” .

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي صالح المحمود، أن اختيار الشبيلي يأتي لأدواره الرائدة في تأسيس إذاعة الرياض والتلفزيون السعودي، إضافة إلى مكانته الثقافية المتوّجة بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وجائزة الملك سلمان لبحوث الجزيرة العربية، ومساهمته المتميزة في توثيق تجارب الكثير من رموز المملكة وأعلامها.