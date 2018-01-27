تونس تشارك في الدورة العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي

تونس(صدى):

تشارك تونس في أعمال الدورة العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي تنعقد الاثنين القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا .

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي سيرأس وفد بلاده إلى القمة التي ستناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأفريقي المشترك ومنها مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ومسألة السلم والأمن في القارة ، بالإضافة إلى مسار المفاوضات المتعلقة بإنشاء المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا .