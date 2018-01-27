فرانكفورت في المركز الثاني بعد فوزه بثنائية على مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

نواف السالم(صدى):

احتل اينتراخت فرانكفورت المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 – صفر، أمس الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

ورفع فرانكفورت رصيده الى 33 نقطة، مقابل 31 لكل من باير ليفركوزن وشالكه ولايبزيج ومونشنجلادباخ بالذات، لكنه لا يزال بعيدا 14 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي يستقبل هوفنهايم التاسع السبت.

على ملعب كومرتسبانك ارينا وامام 47500 متفرج، سجل لفرانكفورت الغاني كيفن-برينس بواتنج (43) والصربي لوكا يوفيتش (90)، فيما اهدر لمونشنجلادباخ البلجيكي تورجان هازار ركلة جزاء في الدقيقة 78.