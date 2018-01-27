دراسة: هرمون ” الجوع ” يرتفع في أوقات المساء

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة بجامعة ” جونز هوبكنز ميديسن ” في بالتيمو، أن مستويات هرمون الجوع ترتفع مع انخفاض مستويات هرمون الشبع في الليل.

وأجريت سلسلة من التجارب على مجموعة مكونة من 19 رجلا يعانون من زيادة الوزن و13 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما.

وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن الناس قد يكونوا أكثر ميلا لتناول الطعام، بسبب زيادة هرمون الجوع خلال الجزء الأخير من اليوم.

وأكد أطباء نفسيين أن الإفراط في تناول الطعام يزداد في فترة المساء، خاصة إذا كنت تعاني من الإجهاد.