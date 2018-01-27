دراسة: هرمون ” الجوع ” يرتفع في أوقات المساء
كشفت دراسة حديثة بجامعة ” جونز هوبكنز ميديسن ” في بالتيمو، أن مستويات هرمون الجوع ترتفع مع انخفاض مستويات هرمون الشبع في الليل.
وأجريت سلسلة من التجارب على مجموعة مكونة من 19 رجلا يعانون من زيادة الوزن و13 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما.
وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن الناس قد يكونوا أكثر ميلا لتناول الطعام، بسبب زيادة هرمون الجوع خلال الجزء الأخير من اليوم.
وأكد أطباء نفسيين أن الإفراط في تناول الطعام يزداد في فترة المساء، خاصة إذا كنت تعاني من الإجهاد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41866 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحقيقه كثير من الهرمونات ترتفع في المساء ، خصوصاً في مثل هاالأيام ,,
,, هذي الحقيقه كان تبغى الحقيقه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7592 ] نشر منذ 44 دقيقة
أقــــول يخيتي أمـانـــــــي حطـــــي صــــحن ألكبســـه وقولي بسم الله .😋🥘😋.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 34 دقيقة
صادقين .. 😢💔 ماذبحنا الا السهر والسناك بالسهره