أطباء: جوز الهند من مسببات السعادة

نورة الشهري(صدى):

يتعرض الكثير للمشكلات التي تجعلهم يشعرون بالحزن والاكتئاب، ويبقون بحاجة إلى شئ ما يحسن من حالتهم المزاجية.

وأكد الأطباء أن هناك بعض الأطعمة التي تعد من أفضل الوسائل السريعة التى تساعد على تحسين الحالة المزاجية ،والتغلب على الأكتئاب.

و من بين هذه الأطعمة مزيج الشيكولاتة مع جوز الهند، والذي يمنح الجسم العديد من الفوائد.

وأوضح الأطباء أن جوز الهند يعد عاملا أساسيا لجلب السعادة لاحتوائه على الدهون الثلاثية التي تمد الجسم بمزاج راق.

ولفت الأطباء إلى أن قطعة واحدة وفيرة من جوز الهند مع الشيكولاتة قادرة على تعديل المزاج وعلاج الحزن والاكتئاب.