على هامش أسبوع الموضة.. عرض للأزياء المحتشمة بباريس

أماني الغامدي(صدى):

في سابقة الأولى من نوعها، ارتدت عارضات الأزياء بباريس أثوابا تكسو أرجلهن في عرض هذا الأسبوع .

جاء ذلك في إطار عرض للموضة ذات الطابع الشرقي ،أقيم على هامش أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس.

وأوضح منظمو الحدث أن الموضة المحتشمة واجهت مقاومة في فرنسا بسبب ارتباطها بالدين ،لكن هناك طلب متزايد على تلك الملابس في البلاد وخارجها، على حد قولهم.