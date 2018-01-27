فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين بـ ” تعليم الشمالية “

عادل الحربي(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بالحدود الشمالية باب التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن للعام الدراسي القادم 1439-1440 هـ ، على أن يكون التسجيل عبر الانترنت من خلال موقع برنامج ” نور ” .

وأشارت الإدارة إلى أن قبول الطلاب والطالبات سيكون لمواليد تاريخ 25-3-2434 هـ وما قبله، ويتم استثناء من كان تاريخ ميلاده 27-6-1434هـ وما دونه، وعلى أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال.

ولفت تعليم الشمالية إلى أن قبول الأطفال قي رياض الأطفال وفق 3 مستويات ،لمن أتموا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي القادم، وحتى سن السادسة.