” الخارجية ” : نتطلع لتعزيز الروابط مع جمهورية موريشيوس في شتى المجالات

نايف السالم(صدى):

أكد معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير على اعتزاز المملكة بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية موريشيوس ،وتتطلعها لتعزيز الروابط العديدة التي تجمع الحكومتين والشعبين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه رئيس وزراء جمهورية موريشيوس رافين كومار جاكنيت، على شرف معالي وزير الخارجية، في القاعة الكبرى للمؤتمرات في العاصمة بورت لويس.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء كلمة أكد خلالها متانة العلاقات مع المملكة وأهميتها بوصفها قوة سياسية ودينية وثقافية واقتصادية، مشيداً بالدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لما يقدمانه في شتى المجالات، كما ثمن دولته للمملكة دورها في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين.