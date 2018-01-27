بالأسماء.. رجال أعمال يتوصلون لتسويات في حملة مكافحة الفساد

علي القحطاني(صدى):

توصل عدد من كبار رجال الأعمال المشهورين بالمملكة، إلى تسويات مالية مع الحكومة ، وذلك على خلفية التسويات المالية التي تجريها السلطات حاليا مع الموقوفين على ذمة قضايا الفساد.

و من بين هؤلاء رجل الأعمال “وليد آل إبراهيم مالك شبكة MBC التلفزيونية، وفواز الحكير أحد كبار المساهمين في شركة فواز عبد العزيز الحكير، وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق لهيئة الأرصاد وحماية البيئة”.

حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا بتشكيل لجنة عليا بشأن التسويات المالية في الرابع من نوفمبر الماضي.