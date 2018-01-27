السلطات تفرج عن مالك شبكة ” MBC “

نايف السالم(صدى):

قامت سلطات المملكة ، السبت ، بالإفراج عن مالك شبكة قنواتMBC وليد آل إبراهيم.

وكانت الفنانة الإمارتية أحلام، والمذيعة الأردنية علا الفارس، أول من هنأ آل إبراهيم ،وذلك عبر حساباتهما الرسمية على موقع التغريدات تويتر.

وقالت أحلام : ” نورت بيتك الغالي الشيخ وليد الابراهيم ” ،بينما غردت الفنانة علا الفارس قائلة : ” عودا حميدا .. وليد الإبراهيم ” .

يذكرأن آل إبراهيم قضي ليلة السبت بين أفراد عائلته بالرياض ،وذلك على خلفية التسويات المالية التي تجريها السلطات حاليا مع الموقوفين على ذمة قضايا الفساد.

حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا بتشكيل لجنة عليا بشأن التسويات المالية في الرابع من نوفمبر الماضي.