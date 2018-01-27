رابطة العالم الإسلامي: ” الهولوكوست ” جريمة نازية في حق الإنسانية

عادل الحربي(صدى):

قال معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إن ” الهولوكوست ” جريمة نازية هزت البشرية في العمق، وأسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحب للعدل والسلام أن يتجاهلها أو يستهين بها.

وأكد ” العيسى ” ، أن رابطة العالم الإسلامي لا تُعرب عن وجهات نظرها استناداً إلى أية أبعاد سوى البعد الإنساني البحت المتعلق بالأرواح البريئة؛ فالإسلام يحمي الأبرياء ويحاسب كل من يعتدي أو يقتل نفساً بريئة، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً.

في السياق ذاته أوضح المشرف العام على الإعلام في رابطة العالم الإسلامي الأستاذ عادل الحربي، أن ذلك جاء في رسالة بعثها معالي الأمين العام، إلى مديرة المتحف التذكاري للهولوكوست في الولايات المتحدة الأمريكية السيدة سارة بلومفيلد، بمناسبة مشاركة الرابطة في مؤتمر ” التصدي للعنف المرتكب باسم الدين ” ، الذي تنظمه الخارجية البريطانية في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل؛ بمناسبة الذكرى السنوية لمحرقة ” الهولوكوست ” .

وأضاف ” الحربي ” ، أن الرابطة تؤكد -عبر مشاركتها في هذا التجمع الدولي- أن ” الهولوكوست ” جريمة بحق الإنسانية، ومن الخطأ تبرير واقعتها الشنيعة أو التقليل من شأنها كجريمة ارتكبتها النازية بحق الإنسانية جمعاء؛ فالنفس البشرية واحدة في الحرمة والكرامة.

وقال ” الحربي ” : إن الرابطة تستشعر بهذه المشاركة الدولية مكانتها المهمة كمنظمة دولية ممثلة للشعوب الإسلامية؛ تسعى في مبادراتها وحوارتها العالمية إلى بيان رسالة الإسلام الصحيحة ضد التطرف ونشر قيمه الوسطية المعتدلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وفي سياق ذلك قول كلمة الحق المجردة.