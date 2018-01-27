بالصور.. مصور هولندي يحول المساكن والعقارات إلى لوحات فنية

أمستردام(صدى):

حول المصور الهولندي ” ماركو راما ” المساكن وتفاصيلها، والعقارات وهندستها المعمارية إلى لوحات فنية رائعة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، : ” إن ماركو راما لديه ولع بالهندسة المعمارية؛ فهو شديد الاهتمام بتفاصيل الديكور داخل المباني والتشكيلات الرائعة للعمارة والعقارات ” .

وأضافت ” أيضًا يملك راما عينًا موهوبة تساعده على التقاط الجمال في العمارة، واختيار أجمل زوايا التصوير، حتى تتحول صوره إلى لوحات مذهلة ” .