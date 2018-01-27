دراجة نارية تسجل رقمًا قياسيًا في سعر بيعها بأحد المزادات

لاس فيجاس(صدى):

استطاع أحد المزادات أن يسجل رقمًا قياسيًا ببيعه لأغلى دراجة نارية ، من خلال بيع النسخة ” Vincent Black Lightning ” موديل عام 1951 مقابل 929 ألف دولارًا ، خلال فعاليات أقيمت في لاس فيجاس .

واكتفت الشركة المصنعة للدراجة النارية بصناعة ثلاثين نسخة فقط منها ، حيث سجلت سرعة قياسية عام 1953 بلغت 227 كيلومترًا في الساعة .

وحصل مواطن أسترالي على الدراجة النارية ، بعدما أجرى اتصالًا هاتفيًا بإدارة المزاد لاقتنائها .