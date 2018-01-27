بالفيديو.. ” جوجل ” تطرح خدمة الكتب الصوتية عبر متجرها
طرحت شركة جوجل خدمة الكتب الصوتية ضمن متجر ” جوجل بلاي ” ، مترجمة إلى 9 لغات في 45 دولة على مستوى العالم ، معلنة عن خصومات تصل إلى 50% ، بالإضافة إلى كتب ضمن الأفضل والأكثر مبيعًا بسعر لا يتعدى الـ10 دولار .
ونتيح إليكم طريقة تحميل الكتب المسموعة عبر اتباع الخطوات الآتية :
– افتح متجر جوجل بلاي.
– اتجه إلى تبويب الكتب.
– انقر على الكتب الصوتية.
– ستحصل على 50 في المائة خصم عند قيامك بالشراء لأول كتاب صوتي.
– تصفح قائمة الكتب المسموعة أو يمكنك البحث عن كتاب معين.
– بعد قيامك بعملية البحث ستظهر لك قائمة بالنتائج.
– قم بتحديد العنوان المطلوب.
– بعد دخولك للعنوان الذي تريد، سيظهر لك خيار الاستماع التجريبي للكتاب، حيث يمكنك معاينة الكتاب والصوت.
– إذا قررت الشراء قم بالنقر على شراء الكتاب المسموع.
– تأكد من رمز الخصم قبل إتمام عملية الشراء.
– اضغط على شراء الكتاب المسموع لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الشراء.
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