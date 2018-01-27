بالفيديو.. ” جوجل ” تطرح خدمة الكتب الصوتية عبر متجرها

متابعات(صدى):

طرحت شركة جوجل خدمة الكتب الصوتية ضمن متجر ” جوجل بلاي ” ، مترجمة إلى 9 لغات في 45 دولة على مستوى العالم ، معلنة عن خصومات تصل إلى 50% ، بالإضافة إلى كتب ضمن الأفضل والأكثر مبيعًا بسعر لا يتعدى الـ10 دولار .

ونتيح إليكم طريقة تحميل الكتب المسموعة عبر اتباع الخطوات الآتية :

– افتح متجر جوجل بلاي.

– اتجه إلى تبويب الكتب.

– انقر على الكتب الصوتية.

– ستحصل على 50 في المائة خصم عند قيامك بالشراء لأول كتاب صوتي.

– تصفح قائمة الكتب المسموعة أو يمكنك البحث عن كتاب معين.

– بعد قيامك بعملية البحث ستظهر لك قائمة بالنتائج.

– قم بتحديد العنوان المطلوب.

– بعد دخولك للعنوان الذي تريد، سيظهر لك خيار الاستماع التجريبي للكتاب، حيث يمكنك معاينة الكتاب والصوت.

– إذا قررت الشراء قم بالنقر على شراء الكتاب المسموع.

– تأكد من رمز الخصم قبل إتمام عملية الشراء.

– اضغط على شراء الكتاب المسموع لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الشراء.