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إحالة مقدم تلفزيوني لبناني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة ” تطرقت ” لولي العهد

إحالة مقدم تلفزيوني لبناني للقضاء بسبب تعليقات ساخرة ” تطرقت ” لولي العهد
نايف السالم(صدى):

تعرض مقدم برامج بأحد المحطات التلفزيونية اللبنانية إلى المحاكمة القانونية ؛ بعد تعليقاته الساخرة التي تناولت صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ووفقًا لمصادر إعلامية ، فقد أحيل الإعلامي هشام حداد بطلب من مدعي عام التمييز إلى محكمة المطبوعات ، بعد تطرقه لصاحب السموولي العهد في برنامجه ” لهون وبس ” .

وتعد إحالة الإعلامي للمحاكمة بمثابة إنذار يتعلق بسقف الحرية التي يتمتع بها البرنامج ، خاصةً في ظل ارتباط الموضوع بدولة أخرى ومسؤول غير لبناني ، وبوصول أطراف الخيط إلى المملكة يتحول الموضوع إلى إثارة حساسية كبيرة في لبنان .


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