استبعاد إبل حقنت بـ ” البوتكس ” من ” المزايين ” تجذب اهتمام الإعلام العالمي

عادل الحربي(صدى):

أولت وسائل إعلام عالمية اهتمامًا كبيرًا، بمزايين الإبلع لى خلفية استبعاد عددٍ من الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء، جراء قيام أصحابها بحقنها بـ ” البوتكس ” ، بغرض إضفاء المزيد من الجمال عليها؛ لتحصل على مراكز متقدمة في السباقات، التي تتواصل حتى الأول من شهر فبراير القادم، شرقي العاصمة الرياض، غير أن ما قاموا به كانت عاقبته خروج إبلهم من السباقات قبل أن تخوضها، ولذا خسروا الرهان.

وأشارت قناة BBC إلى أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رفضت مشاركة اثنتي عشرة منها بعد اكتشاف حقنها بالبوتكس لإظهارها بشكل غير طبيعي، ورغم عدم دقة هذه المعلومة فإنها حققت انتشارًا دوليًا لجانب من جوانب المهرجان وما يقوم به من حماية لحقوق الحيوان وتحقيق العدالة للمشاركين، وما تم استبعاده تمثَّل في عددٍ من الحالات المنفردة وليست بهذا العدد في منقية واحدة.

وتناول برنامج ” معالي المواطن ” ، على قناة MBC قضية استعمال بعض مُلاك الإبل حقن البوتكس لتبدو نوقهم أكثر جمالًا، وكذلك تناقل الخبر كثير من وسائل الإعلام والوكالات من بينها مواقع أمريكية وهندية وعربية، وبخاصة الصحف التي أوردت الخبر في صفحات المنوعات ليحصل على أكبر عددٍ من المتصفحين، وقد أثار جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي كـ ” تويتر ” و ” سناب تشات ” و ” فيسبوك ” .