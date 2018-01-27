بالصور.. الإمارات تدخل موسوعة ” جينيس ” بإعدادها أكبر كوب شاي بالعالم

ابوظبي(صدى):

حققت إمارة دبي رقمًا قياسيًا جديدًا، بإعدادها أكبر كوب من الشاي الساخن، اليوم الجمعة، متفوقة على الصين، ما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وأظهرت صور قيام 120 طاهيًا بإعداد الكوب الضخم الذي احتوى على 5 آلاف لتر من شاي ” الكرك ” ، باستخدام كميات كبيرة من المياه، و155 كيلوغراما شاي، و270 كيلو حليب و360 كيلو سكر، و155 كيلو زنجبيل و4.5 كيلو قرنفل و27 كيلو قرفة و27 كيلو هيل.

وتطلب إعداد الكوب 12 ساعة من العمل، ليقدَم مجانًا لأكثر من 45 ألفًا من ضيوف القرية العالمية، حيث يبلغ قطره الداخلي 1.42 متر، وارتفاعه 3.66 متر، وسينتهي عرضه في القرية العالمية في الأول من فبراير المقبل.