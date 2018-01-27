ضاحي خلفان: قطر تختلق حسابات وهمية للكويتيين لمهاجمة المملكة

ابوظبي(صدى):

أعرب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم ، عن استيائه من أفعال قطر التي وصلت إلى اختلاق حسابات وهمية للكويتيين بهدف مهاجمة المملكة وإثارة الفوضى بين الدول العربية الشقيقة .

وقال ” تميم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” قطر تختلق حسابات وهمية لكويتيين من أجل مهاجمة المملكة.. قطر الحمدين مخربة امننا الخليجي ..قطر الحمدين ضد كل ما هو عربي ..خدمة لشريفة ” .

واستطرد في تغريدة أخرى قائلًا ” يقول مواطن قطري هذي مب حالة ملينا من صناعة الحمدين لمصير وطن زج به في خصومات عربية ” .