شرطة أغادير تحقق في لغز سفاح يقتل المشردين

مليكة فؤاد(صدى):

سعى رجال شرطة أغادير المغربية إلى حل لغز متكرر لسفاح متخصص بقتل المشردين في الشوارع ، بنفس الطريقة ، حيث وصل عدد ضحاياه حتى الآن إلى 7 أشخاص .

ووفقًا لتقارير إعلامية ، يصطاد السفاح ضحاياه من بين المتسولين والمشردين المنتشرين بكثرة في شوارع المنطقة ، ويعمد لمهاجمتهم أثناء نومهم في الليل باستخدام الحجر لتهشيم رؤوسهم ويتوارى بعد ذلك عن الأنظار ليفر هاربًا من محيط الجريمة .

ومن جانبها ، نجحت قوات الشرطة في رفع بصمات القاتل من على الضحايا ، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة واضحة حتى الآن .