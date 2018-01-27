شرطة أغادير تحقق في لغز سفاح يقتل المشردين
سعى رجال شرطة أغادير المغربية إلى حل لغز متكرر لسفاح متخصص بقتل المشردين في الشوارع ، بنفس الطريقة ، حيث وصل عدد ضحاياه حتى الآن إلى 7 أشخاص .
ووفقًا لتقارير إعلامية ، يصطاد السفاح ضحاياه من بين المتسولين والمشردين المنتشرين بكثرة في شوارع المنطقة ، ويعمد لمهاجمتهم أثناء نومهم في الليل باستخدام الحجر لتهشيم رؤوسهم ويتوارى بعد ذلك عن الأنظار ليفر هاربًا من محيط الجريمة .
ومن جانبها ، نجحت قوات الشرطة في رفع بصمات القاتل من على الضحايا ، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة واضحة حتى الآن .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41859 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, لابد من يوم وتلقى الحساب والعذاب من رب العباد ,,