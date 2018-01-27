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شرطة أغادير تحقق في لغز سفاح يقتل المشردين

شرطة أغادير تحقق في لغز سفاح يقتل المشردين
مليكة فؤاد(صدى):

سعى رجال شرطة أغادير المغربية إلى حل لغز متكرر لسفاح متخصص بقتل المشردين في الشوارع ، بنفس الطريقة ، حيث وصل عدد ضحاياه حتى الآن إلى 7 أشخاص .

ووفقًا لتقارير إعلامية ، يصطاد السفاح ضحاياه من بين المتسولين والمشردين المنتشرين بكثرة في شوارع المنطقة ، ويعمد لمهاجمتهم أثناء نومهم في الليل باستخدام الحجر لتهشيم رؤوسهم ويتوارى بعد ذلك عن الأنظار ليفر هاربًا من محيط الجريمة .

ومن جانبها ، نجحت قوات الشرطة في رفع بصمات القاتل من على الضحايا ، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة واضحة حتى الآن .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41859 ] نشر منذ 21 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, لابد من يوم وتلقى الحساب والعذاب من رب العباد ,,

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