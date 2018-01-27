لبنان تكشف تورط إسرائيل في تفجير استهدف مسؤولًا بحماس

بيروت(صدى):

كشفت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم الجمعة ، عن تورط إسرائيل في التفجير الذي استهدف أحد المسؤولين في حركة حماس الفلسطينية بمدينة صيدا جنوب البلاد قبل أسبوعين ، والذي أسفر عن إصابة الشاب الفلسطيني محمد حمدان بجروح .

وكانت حركة ” حماس ” قد أعلنت فور وقوع الحادث ، إن أصابع الاتهام تحوم حول الصهاينة وتشير بشكل مبدئي إلى تورطهم في هذا العمل الإجرامي ، من خلال التفجير بعبوة ناسفة تزن حوالي 500 جرام من المواد المتفجرة ، والتي تحوي كمية من الكردات الحديدية بداخلها .