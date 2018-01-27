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  3. حمد الصنيع رئيس الاتحاد يتفوق على فيلانويفا في تنس الطاولة

حمد الصنيع رئيس الاتحاد يتفوق على فيلانويفا في تنس الطاولة




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