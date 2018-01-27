الإسكان توضح رؤيتها حول تقنيات البناء في مشاريعها

علي القحطاني(صدى):

أفادت وزارة الإسكان عن رؤيتها بشأن تقنيات البناء في مشاريعها، وعن خططها المستقبلية في مدينة الرياض، وذلك ردًا على سؤال مواطن للمتحدث الرسمي للوزارة.

وكان المواطن قد وجه سؤالا على حساب المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم، على ” تويتر ” ، عن سبب عدم بناء مشاريع الفلل من الطوابق والخرسانة سابقة التجهيز، ما يرى أنه يوفر في الوقت بشكل كبير جدا، منتقدًا روتين ” عزيزنا العميل أنت في قائمة الانتظار ” ، وكذلك ملاحظًا عدم بناء فلل بالرياض.

وجاءت إجابة ” السويلم ” ، بأن الوزارة أعلنت ضمن برنامج ” سكني 2017 ” ، عن آلاف الوحدات السكنية في الرياض، بالشراكة مع المطورين العقاريين، وأن ذلك سيتواصل في برنامج ” سكني 2018 ” ، أما عن تقنيات البناء، فالوزارة تعمل على تبنيها بما يراعي الجودة والسعر والوقت المناسب.