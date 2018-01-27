بالفيديو.. تجهيزات الغداء الشعبي الذي تناوله ضيوف منتدى ” دافوس “

سويسرا(صدى):

شهد مطبخ مركز المؤتمرات بمدينة دافوس السويسرية الذي يستضيف الدورة الحالية، استعدادات الطباخين الثلاثة الشيف ” علي اليوسف، والشيف راكان الريفي، والشيف ضحى عبدالله ” ، لتجهيز الغذاء لضيوف المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبثت قناة العربية مقطع فيديو،وهم يُعدون وجبة الغداء التي دُعي إليها ضيوف المؤتمر اليوم الجمعة، وتأتي هذه الفعالية – التي قُدمت فيها 6 صنوف من الأكلات الشعبية القديمة بدءا من المقبلات مرورا بالأطباق الرئيسية وحلويات – ضمن مشاركة جمعية الأمير محمد بن سلمان الخيرية ” مسك ” في المنتدى.