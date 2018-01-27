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تعليم بيشة تعقد اتفاقًا لتخفيض سكن المعلمات المرشحات 

تعليم بيشة تعقد اتفاقًا لتخفيض سكن المعلمات المرشحات 
أبها(صدى):

عقدت إدارة تعليم بيشة ممثلة في قسم شؤون المعلمين النسائي ، اتفاقًا اليوم الجمعة ، مع أحد الفنادق والشقق المفروشة ، للحصول على تخفيض لسكن المرشحات للوظائف التعليمية من خارج المنطقة .

وأشار حساب ” شؤون المعلمات ” عبر ” تويتر ” ، إلى أنه على الراغبات في الحصول على تخفيضات على الفنادق والشقق السكنية من المعلمات المرشحات للوظائف يرجى التواصل مع إدارة الحساب .

ويأتي هذا القرار ، بعد استضافة  الإدارة التعليمية في بيشة للمعلمين الجدد في السكن المجاني ببيت الطالب لحين صدور قرر التعيين .


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