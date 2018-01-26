الأردن ترفع أسعار الخبز المدعوم ما بين 60 إلى 100 %

عمان(صدى):

قررت السلطات الأردنية، زيادة أسعار خبز الخبز بنسبة تتراوح بين 60 و100% سيدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت، في أول خطوة منذ أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.

وجرى رفع سعر كيلوجرام خبز- الكماج- الصغير 60% إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار وسعر كيلوجرام الخبز الكبير بنسبة 100% إلى 0.32 دينار، ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.

وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.