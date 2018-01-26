” وزير العدل ” يشكر الطاقم الطبي بمستشفى الملك خالد بالخرج لجهودهم

علي القحطاني(صدى):

قدم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج، مقابل ما تم تقديمه من خدمات إسعافية سريعة ورعاية طبية مميزة خلال تعرض أحد القضاة لإطلاق ناري مؤخراً في وسط المحافظة.

ومن جانبه فقد قدم مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور شكره وتقديره لوزير العدل على حضوره شخصياً للاطمئنان على صحة القاضي، ومثمناً في الوقت ذاته كلمات الشكر التي قدمها معاليه للطاقم الطبي المشرف على الحالة.

وأكد ” الممخور ” أن وزير العدل كان حريصاً على أدق التفاصيل التشخيصية لحالة القاضي خالد الجدوع، الذي يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

يذكر أن القاضي خالد بن عبدالرحمن الجدوع في المحكمة العامة بالخرج تم إسعافه إلى طوارئ المستشفى بعد تعرضه لطلق ناري في كتفه الأيسر وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.