الجدعان: أسعار النفط الحالية تساهم في الحد من عجز الموازنة

نايف السالم(صدى):

أعرب محمد الجدعان وزير المالية ، عن سعادته بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية تفوق الـ70 دولارًا للبرميل الواحد خلال الفترة الماضية ، مشيرًا إلى أن المملكة بهذا الإنجاز تسير بخطى ثابتة نحو طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تحقق رؤية 2030 .

وأوضح ” الجدعان ” خلال مشاركته ضمن وفد المملكة بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس ، إن وصول أسعار النفط إلى هذا المستوى المرتفع يساهم بشكل كبير في الحد من عجز الموازنة ومواصلة الخطط والإصلاحات الخاصة بالبلاد .

وعلى جانب آخر ، لفت وزير المالية إلى أنه يتم النظر في التسويات المالية للأشخاص المتهمين بالاختلاس من الأمراء وكبار رجال الدولة المحتجزين في الريتز كارلتون ، قائلًا ” يتم النظر في التسوية مع الأشخاص المتهمين بالاختلاس ، و تم فعليًّا تلقي الحكومة بعض الأموال في البنوك، غير أن معظم الأصول ليست مقيدة ، ولكنها في صورة أصول ، والتسوية مع الأشخاص المفرج عنهم لم تُعلن حتى الآن، وإن تم فعليًّا إتمامها مع بعض الموقوفين ” .