وكيل محافظة المخواه يرعى فعاليات المهرجان الشتوي الثامن

محمد بن شقيه(صدى):

ضمن فعاليات المهرجان الشتوي الثامن بمحافظة المخواة دشّن وكيل المحافظة الأستاذ محمد العويفي فريق مشاة المخواة بحضور مدير فرع هيئة الرياضة بالباحة ورئيس بلدية المخواة محمد خميس ورؤساء فرق مشاة القنفذة وبلجرشي والحجرة وذلك بممشى البلدية الواقع بالسوق الشعبي ، وكان في استقبال وكيل المحافظة ومرافقيه روؤساء الفرق المشاة المشاركين .

وشارك وكيل المحافظة ومرافقوه الفرق المشاركة في فعالية المشي من بداية الممشى وصولاً إلى مقر حفل التدشين حيث إزاح الستار عن اللوحة التذكارية ، والقى كلمة الافتتاح شكر فيها فريق رئيس وأعضاء مشاة المخواة على جهودهم في تفعيل هذه المبادرة ، كما ثمّن دعم فرع هيئة الرياضة وبلدية المحافظة مؤكداً أن الدور المنتظر من الفريق متعدد بين نشر ثقافة المشي وتبني الفعاليات المختلفة .

وفي نهاية حفل التدشين كرم ” العويفي ” الجهات الداعمة والمتعاونين والداعمين .

بعد ذلك استقل المشاركون في الحفل الحافلات متجهين إلى قرية ذي عين التراثية في جولة تعريفية ، حيث أُقيم حفل تعريفي وتراثي تخلله تعريفاً شاملاً بالقرية واستعراض نماذجاً من فنون القرية ومأكولاتها .