حماية المستهلك: سحب السيارة من العميل المؤجر مخالفة قانونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك إنه لا يحق للشركات العاملة في مجال تأجير السيارات اليومي أو بالتمليك ، أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد دون صدور أمر تنفيذ قضائي بذلك .

وأشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز سحب السيارة حتى وإن تضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استرداد السيارة من المستأجر عند تعذره في سداد المستحقات عليه من الأقساط ، موضحة إن هذا الإجراء قد يلحق بصاحبه إلى التعرض للأحكام القضائية .

ولفتت حماية المستهلك إلى أن المتضرر يجب أن يلجأ إلى تقديم دعوى لدى المحاكم ودوائر التنفيذ القضائية للحصول على حقه .