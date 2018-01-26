حماية المستهلك: سحب السيارة من العميل المؤجر مخالفة قانونية
أكدت جمعية حماية المستهلك إنه لا يحق للشركات العاملة في مجال تأجير السيارات اليومي أو بالتمليك ، أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد دون صدور أمر تنفيذ قضائي بذلك .
وأشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز سحب السيارة حتى وإن تضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استرداد السيارة من المستأجر عند تعذره في سداد المستحقات عليه من الأقساط ، موضحة إن هذا الإجراء قد يلحق بصاحبه إلى التعرض للأحكام القضائية .
ولفتت حماية المستهلك إلى أن المتضرر يجب أن يلجأ إلى تقديم دعوى لدى المحاكم ودوائر التنفيذ القضائية للحصول على حقه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26137 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب وسحبة العميل على الشركات العاملة فاالتأجير اليومي
هذا وش انسوي له🤔