العراق يستأنف دفع تعويضات غزو الكويت حتى 2021

بغداد(صدى):

أكد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، إن العراق بدأ دفع التعويضات المستحقة على غزوها للأراضي الكويتية منذ شهر، وأن بغداد سوف تباشر دفع هذه التعويضات حتى عام 2021.

وقال ” الجار الله ” ، ” على هامش مشاركته السفارة الهندية احتفالها بالعيد الوطني قبل أيام، أن العراق سوف يدفع التعويضات المترتبة عليه للكويت نقدًا وعلى دفعات، بعد تعذر الاتفاق على سداد قيمة التعويضات بالغاز العراقي.

وأوضح الوزير الكويتي أن بغداد سوف تباشر دفع هذه التعويضات حتى عام 2021.