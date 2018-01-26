لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 صْفر
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجْمل 100 صْفر.
وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة الجْمل 100 صْفر جاءت كما يلي :
الأول: اهلال عايض دغيثر الشيباني.
الثاني: قعيد مرزوق صويمل المطيري.
الثالث: فهد عبد الله أحمد الشريع.
الرابع: دبيان معيض دبيان السبيعي.
الخامس: فهيد رفاعي ثويني الديحاني.
السادس: محمد ناصر حسن العجمي.
السابع: محمد فواز مفيز الويط.
الثامن: غازي صالح فلاج الروقي.
التاسع: ناصر هديبان فالح الدوسري.
العاشر: فائز حمدان فهيد السبيعي.
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