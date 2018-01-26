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الأرصاد: سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المملكة

الأرصاد: سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المملكة
نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إن هناك مؤشرات توضح استمرار تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة ، مما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوط والجوف والحدود الشمالية .

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط ثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك الممثلة في جبال اللوز وعلقان ، حيث تمتد إلى الاطراف الشمالية من المملكة .

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة المثيرة للعوالق والأتربة على شرق ووسط المملكة ، يليها انخفاض ملموس في درجات الحرارة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41859 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجيب الخير والبركه لبلادنا ,, آمين ,,

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