الأرصاد: سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إن هناك مؤشرات توضح استمرار تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة ، مما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوط والجوف والحدود الشمالية .

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية سقوط ثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك الممثلة في جبال اللوز وعلقان ، حيث تمتد إلى الاطراف الشمالية من المملكة .

وحذرت الهيئة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة المثيرة للعوالق والأتربة على شرق ووسط المملكة ، يليها انخفاض ملموس في درجات الحرارة .