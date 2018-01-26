تغريم بنك ” بي إن بي باريبا ” 90 مليون دولار لتلاعبه بأسواق العملات

واشنطن(صدى):

اعترفت وحدة تابعة لبنك بي.إن.بي باريبا بتلاعبها بأسواق العملات لدول في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من 2011 حتى يوليو 2013، في انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، والتزمت بدفع غرامة جنائية قيمتها 90 مليون دولار في الولايات المتحدة.

وأصدر البنك الفرنسي بيانًا يقول: ” يأسف بي.إن.بي باريبا يو.إس.إيه، للسلوك الخاطئ السابق الذي أدى إلى هذه التسوية، والذي كان خرقًا واضحًا للمعايير العالية المستوى التي يعمل على أساسها ” .

من جانبها قالت وزارة العدل الأمريكية: إن البنك لن يوضع تحت المراقبة، بالنظر إلى مساعيه لتحسين الإشراف وتفادي تكرار مثل تلك المخالفات.

وبي.إن.بي باريبا هو سادس بنك كبير يقر بالذنب في تحقيق مستمر بشأن العملة، ويوافق على التعاون مع المحققين الذين يجرونه.